Willy-Brandt-Haus in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach dem Ende des SPD-Mitgliedervotums über den Eintritt in eine erneute Große Koalition beginnt heute im Berliner Willy-Brandt-Haus die Auszählung der Stimmen. Stimmberechtigt waren 463.723 SPD-Mitglieder.



Die Abstimmungsbriefe werden von der Post zur SPD-Zentrale gebracht. Nach der Auszählung soll am Sonntagvormittag das Ergebnis verkündet werden. Von dem Ergebnis hängt ab, ob sich Angela Merkel (CDU) am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann.