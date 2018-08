Quelle: dpa

Die SPD hat 2017 erstmals seit langem wieder mehr Eintritte als Austritte und Todesfälle verzeichnet. In die SPD seien im vergangenen Jahr 31.094 Menschen eingetreten, berichtet die "Bild am Sonntag". Zum 31. Dezember zählten die Sozialdemokraten 443.152 Mitglieder, ein Plus von 10.448 Mitgliedern.



Damit ist die SPD wieder die mitgliederstärkste Partei Deutschlands. Die CDU zählte zwar auch rund 15.000 Eintritte, durch Austritte und Todesfälle sank die Mitgliederzahl aber auf 425.910.