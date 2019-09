VdK Präsidentin Verena Bentele. Archivbild

Quelle: Henning Schacht/Sozialverband VdK Deutschland e.V./dpa

Themen wie Rente und Pflege haben dem Sozialverband VdK Deutschland eine Rekordzahl an Mitgliedern beschert. Ihre Zahl stieg jetzt auf mehr als zwei Millionen, wie der VdK in Berlin mitteilte. "Unsere Mitglieder schätzen die Unabhängigkeit und die Durchsetzungskraft des VdK", erklärte Verbandspräsidentin Verena Bentele.



Zentrale Dienstleistung des VdK ist die sozialrechtliche Beratung. Bentele hob in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hervor, der VdK sei bei weitem nicht nur ein Rentnerverband.