Ein Schüler soll an einer Schule in Nordrhein-Westfalen einen Mitschüler getötet haben. Laut Polizei wurde ein minderjähriger Tatverdächtiger im Rahmen einer Fahndung festgenommen. Die Hintergründe der Tat in Lünen waren zunächst unklar. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.



Zuletzt hatte der Kampf gegen Kinder- und Jugendkriminalität auch die Landespolitik bestimmt. Ex-NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte ihn als "eine der wichtigsten Aufgaben der NRW-Polizei" bezeichnet.