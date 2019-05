Auffällig sind gestiegene Zustimmungen bei jüngeren Befragten, was eine fremdenfeindliche und rechtsgerichtete Einstellung betrifft. Die Jüngeren - bis dato deutlich seltener menschenfeindlich und rechtsextrem eingestellt als Ältere - ziehen laut der aktuellen Erhebung bei einer Reihe von Abwertungen und Dimensionen rechtsextremer Einstellungen nach. Was beispielsweise den Nationalchauvinismus betrifft (13 Prozent Zustimmung), also die Ansicht, Deutschland solle Stärke gegenüber anderen Ländern zeigen, gibt es überhaupt keinen Altersunterschied mehr.



Gerade was die Verharmlosung des Nationalsozialismus betrifft, zeigt sich die Tendenz, dass in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen sieben Prozent zustimmen, in den Altersgruppen der 30- bis 60-Jährigen und über 60-Jährigen nur unter zwei Prozent.



Für die Autoren der Studie ist das Ergebnis nicht verwunderlich. Die jüngere Generation wachse in einer Gesellschaft auf, in der die Rechte von Minderheiten wieder offen infrage gestellt würden, wo antisemitische und fremdenfeindliche Positionen bis in die Parlamente hinein formuliert würden und politische Bildung im Schulunterricht oft zu kurz komme.