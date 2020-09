Frauenrechtlerin Irene Natividad. Archivbild

Die prominente Frauenrechtlerin Irene Natividad hat Frauenquoten als wichtiges Mittel zur Gleichberechtigung in der Wirtschaft gelobt. Es sei zwar bedauerlich, dass vorgeschriebene Quoten nötig seien, sagte sie.



Auf dem Weg zur Gleichberechtigung sei noch "ein hoher Berg" zu überqueren. Dass in Deutschland mittlerweile ein Dax-Konzern von einer Frau geführt wird, sei zwar ein nettes Zeichen, könne aber erst der Anfang sein. Natividad ist Gründerin des Global Summit of Women.