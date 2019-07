Ein Archäologiestudent legt ein Skelett frei. Symbolbild

Bei Bauarbeiten in Stralsund ist ein mittelalterlicher Friedhof entdeckt worden. Etwa 100 Skelette wurden gefunden. In tieferen Schichten seien die Skelette noch ganz, sagte Landesarchäologe Detlef Jantzen. Sie würden untersucht.



Jantzen wies Medienberichte als Spekulation zurück, wonach es sich bei dem Friedhof um den Ort handeln könnte, an dem die Kindsmörderin Maria Flint 1765 enthauptet und begraben wurde. Sie soll von einem schwedischen Offizier bedrängt und geschwängert worden sein.