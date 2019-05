Ein Rettungswagen im Einsatz. Symbolbild

Eine 23 Jahre alte Frau ist bei einer Übung mit einer mittelalterlichen Kanone in Mindelheim (Bayern) schwer verletzt worden. Beim Laden der Kanone löste sich ein Schuss und verletzte die junge Frau an der Hand. Sie wurde in eine Klinik geflogen und notoperiert.



Der Unfall ereignete sich bei einer Übung des Bundes oberschwäbischer Landsknechte anlässlich des 500. Todestages von Kaiser Maximilian (1495-1519). Die Frau habe die erforderliche Berechtigung zur Handhabung der mittelalterlichen Kanone besessen, hieß es.