heute.de: "Viele Regierungen in Europa haben ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik seit der Beschlagnahmung der "Iuventa" noch einmal deutlich verschärft. In Italien dürfen private Seenotretter keine Häfen mehr ansteuern, auf Malta sitzen mehrere Rettungsschiffe fest. Selbst wenn die "Iuventa" nun wieder auslaufen könnte - kann private Seenotrettung unter den gegebenen Umständen überhaupt noch funktionieren?"



Pahlke: "Gestern ist die "Aquarius" wieder ausgelaufen, auch 'Proactiva Open Arms' ist noch aktiv. Seenotrettung funktioniert also noch - und sie muss es auch. Wir haben immer nach dem Gesetz gehandelt. Genau wie die anderen Organisationen. Daraus ergibt sich auch der Anspruch, selbst nach Recht und Gesetz behandelt zu werden. Sowohl das Seerecht als auch die Genfer Flüchtlingskonventionen schreiben vor, dass wir Häfen anlaufen dürfen. Die Politik muss an der Stelle verstehen, dass sie sich nicht über internationales Recht hinwegsetzen kann."