AiF-Präsident und Bauunternehmer Sebastian Bauer. Quelle: AiF/dpa

Das auf den industriellen Mittelstand ausgerichtete Forschungsnetz AiF hat vor sinkender Innovationskraft kleiner und mittlerer Unternehmen gewarnt. Im Wettlauf etwa mit China werde es nicht reichen, allein mit Steueranreizen zu werben.



"China will Innovationsweltmeister werden. Wenn wir uns nicht deutlich anstrengen, werden wir abgehängt", sagte AiF-Präsident Sebastian Bauer. Die Koalition will den Mittelstand stärken. "Den Worten der Koalitionäre müssen aber auch Taten folgen", so Bauer.