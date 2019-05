Eine Justitia-Figur in Frankfurt am Main.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Entführungsopfer ist mitten im Prozess um die Tat möglicherweise erneut entführt worden. Der Mann, der im Juni 2015 entführt und kurze Zeit später nach der Zahlung von 25.000 Euro Lösegeld wieder freikam, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wuppertal erneut verschwunden.



Das erklärte ein Sprecher der Behörde am Freitag vor Gericht - dem Tag, an dem der Mann als Zeuge aussagen sollte. Laut Medien wurden am Donnerstagabend Blutspuren in seinem offenen und leeren Kiosk gefunden.