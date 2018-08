Kirchendach in Rom eingestürzt Quelle: Italienische Feuerwehr via Twitter/dpa

Die Kirche wurde im 16. und 17. Jahrhundert über dem kulturhistoirsch bedeutenden Mamertinischen Kerker errichtet, in dem die Apostel Petrus und Paulus inhaftiert gewesen sein sollen.



Zu den Verurteilten, die dort in der Antike hingerichtet wurden, gehörten 63 vor Christus mehrere Urheber der Verschwörung, durch die der Senator Catilina die Macht im römischen Reich an sich bringen wollte und die bei einem Prozess unter Anklage von Cicero zum Tod verurteilt wurden.



Der Mamertinische Kerker sei nicht beschädigt, bestritt die Leiterin des Archäologie-Parks um das Colosseum, Alfonsina Russo, anderslautende Berichte. Vom Einsturz betroffen sei vor allem die hölzerne Kassettendecke der darüber befindlichen Kirche aus dem 16. Jahrhundert.