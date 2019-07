Eine Rauchwolke steigt über Afghanistans Hauptstadt auf.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Während laufender Gespräche über eine politische Lösung des Konflikts in Afghanistan hat sich in der Hauptstadt Kabul eine starke Explosion ereignet. Dabei seien mindestens 65 Menschen verletzt worden, sagte Wahidullah Majar, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Das seien vorläufige Zahlen. Rettungskräfte würden weiter Verwundete in Krankenhäuser bringen.



Laut Innenministerium detonierte erst eine Autobombe im Osten der Stadt. Kurz darauf seien mehrere Angreifer in ein Gebäude eingedrungen.