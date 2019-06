Sonnenuntergang auf Sommaroy. Archivbild

Quelle: Hinrich Bäsemann/dpa

Eine nordnorwegische Insel will die auf ihr geltende Zeit abschaffen. Weil die Sonne in Sommaroy im Sommer knapp 70 Tage lang nicht untergehe, bemühe sich die Insel darum, als erste zeitfreie Zone der Erde anerkannt zu werden, sagte Kjell Ove Hveding von der entsprechenden Initiative.



Weil es immer hell sei, müsse man gar nicht so genau wissen, wie spät es gerade sei. "Wenn du im Norden Norwegens lebst, macht es keinen Sinn, über Zeiten fürs Abendessen oder irgendeine andere Zeit zu reden."