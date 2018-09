Elly trägt jeden Tag Rock - bei Wind und Wetter. Hier heißt er Kört. Auf Kihnu tragen alle Frauen Röcke. An der Farbe ihrer Röcke erkennt man die Stimmung der Inselfrauen. Es gibt Kirchenröcke, Feiertagsröcke, den Sonntagsrock, den Arbeitsrock und den Hausrock. Die Mädchen tragen Röcke in der Schule und ältere Bewohnerinnen haben einen speziellen Kört für die Kartoffelernte. Ellys Rock ist dunkelblau in der Grundfarbe. Zarte rote Längsstreifen ziehen sich durch den Rock. Es ist Ellys Trauerrock. Vor wenigen Monaten gab es einen Trauerfall in der Familie. Das Pflegen dieser Tradition veranlasste die UNESCO Kihnu auf die Liste des immateriellen Kulturerbes aufzunehmen. Tradition wird vielleicht nirgendwo so sehr gepflegt wie auf Kihnu: Kleidung, Handwerk, Feste und Brauchtümer.