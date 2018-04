Der Bloodhound SSC bei einer Testfahrt Quelle: Ben Birchall/PA/dpa

Ein Fahrzeug, das mit mehr als 1.600 Kilometern pro Stunde das schnellste Auto der Welt werden soll, ist in Großbritannien erstmals getestet worden. Für die Entwickler ist das Gefährt "Bloodhound SSC" ein Mix zwischen Kampfjet und Formel-1-Rennwagen.



Sie wollen damit im Jahr 2019 in Südafrika den Geschwindigkeitsrekord auf dem Land von 1.228 Kilometern pro Stunde knacken. Bei Tests beschleunigte das Fahrzeug auf einem Flughafen im Südwesten Englands in etwa 8 Sekunden auf Tempo 320.