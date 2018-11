Sie gehen - den Blick starr nach unten gerichtet, verfolgen Nachrichten, chatten, surfen oder daddeln einfach nur. Völlig in sich und ihr Smartphone versunken, aber keiner rempelt einen anderen an oder prallt aus Versehen mit jemandem zusammen. Und dazu voller Highspeed-Internet-Empfang. Ein wahrer Traum für Smartphone-Junkies: In der litauischen Hauptstadt Vilnius gibt es eine "mobile lane", einen Gehweg reserviert für Menschen mit dem Telefon in der Hand.