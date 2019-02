Überall in Deutschland tüfteln Wissenschaftler an 5G-Anwendungen. Einer von ihnen ist Hans Dieter Schotten vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI). In einem "Futurelab" genannten Zukunftslabor forscht er mit seinen Mitarbeitern nach Chancen und Risiken: "Wenn wir in Zukunft in einem ferngesteuerten Bus sitzen, der uns nach Hause fährt oder wenn wir in der Produktion von Robotern unterstützt werden, wenn schwere oder gefährliche Arbeiten erledigt werden müssen", so Schotten, "dann wird 5G das in Echtzeit ohne Verzögerung ermöglichen." 5G sei also ein weiterer Mobilfunkstandard für schnelleres Surfen, aber gleichzeitig eine neuartige mobile Infrastruktur für sehr viele weitere Dienste.