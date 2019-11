Volker Helms wird´s freuen. Denn der Ortsvorsteher von Godern am Schweriner See wartet schon lange auf Besserung. Die Hälfte der rund 300 Einwohner hat regelmäßig Probleme mit ihren Mobiltelefonen. Godern liegt nur ein paar Kilometer vor der Landeshauptstadt, doch wer hier mobil telefonieren will, muss flexibel sein. An der einen Straßenecke funktioniert nur Vodafone, an der nächsten ist nur die Telekom erreichbar. Volker Helms hat bereits Bedarf für einen neuen Funkmast für Godern angemeldet. Proteste dagegen dürfte es wohl kaum geben.