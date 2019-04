"5G"-Leinwand im Gebäude der Bundesnetzagentur. Archivbi

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen hat vier Wochen nach ihrem Start an Fahrt verloren. Nach der 200. Auktionsrunde summierten sich die Höchstgebote auf 5,32 Milliarden Euro, wie aus der Webseite der Bundesnetzagentur hervorgeht.



Das Verfahren am Mainzer Technik-Standort der Bundesnetzagentur könnte damit aus Sicht von Beobachtern bald zu Ende gehen. Dafür spricht, dass in den vergangenen Runden nur wenige neue Höchstgebote dazukamen. Sicher ist das aber keineswegs.