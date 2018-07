Und so stellt die Telekom an diesem Mittwoch gleich zwei mobile Handymasten in Kleßen-Görne auf. Einen Tag vor dem Mobilfunkgipfel im Verkehrsministerium - perfektes Timing. Zufälle gibt's. Scheuer bringt auch gleich dreißig Journalisten aus Berlin mit, in einem eigens gecharterten Bus. Im Bus gibt's Brezeln, in Kleßen-Görne Cookies und schöne Bilder von einem neuen Funkmast für die Abendnachrichten. Es ist einer dieser Termine, wo Herren mit braunen Lederschuhen durch den brandenburgischen Sand laufen. Und nach dreißig Minuten wieder nach Berlin-Mitte zurückfahren.