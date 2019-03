Hartmut Leuschner: Man kann die Regionen schlecht vergleichen. In den USA haben Netzbetreiber wie AT&T oder Verizon mehr als dreimal so viele Kunden wie zum Beispiel die Deutsche Telekom in Europa und das ohne die Erschwernisse unterschiedlichster nationaler Regulierungen und Frequenzvergaben. In China wiederum gibt die Regierung das Tempo vor und sagt den Netzbetreibern wo sie zu investieren haben. Aber man kann von den Erfahrungen der dortigen 5G-Tests profitieren.



makro: Inwieweit steigt in der vernetzten 5G-Welt das Sicherheitsrisiko - Stichwort Cyber-Kriminalität?



Hartmut Leuschner: Man schafft allein beim Internet der Dinge Millionen potentieller Eingangstore für Cyberangriffe. Hier helfen neue Technologien wie Router, die jedes eingehende Signal in der Wohnumgebung auf Angriffe überprüfen. Unternehmen werden in Sachen Sicherheit umdenken müssen, wenn von Rauchmelder bis zu Firmenauto, von den Sicherheitskameras bis zur Warenausgabe alles miteinander vernetzt ist.