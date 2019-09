Ein Van vom Fahrservice "Berlkönig". Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In den Berliner Rufbus Berlkönig sind nach BVG-Angaben bereits rund eine Million Fahrgäste eingestiegen. "Wir glauben, dass das ein Erfolg ist", sagte eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). "Wir können uns eine Ausweitung vorstellen, das muss aber der Senat entscheiden."



Der Berlkönig ist seit September 2018 in Berlin unterwegs. Ein Computer berechnet die Route so, dass mit wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste eingesammelt werden. Das Versuchsprojekt ist vier Jahre genehmigt.