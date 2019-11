Die IAA soll so einer Mobilitätsplattform werden. Archivbild.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Verband der Automobilindustrie hat die nächste Internationale Automobilausstellung deutschlandweit ausgeschrieben. Die bislang in Frankfurt beheimatete Veranstaltung müsse sich von einer Automesse in eine umfassende Mobilitätsplattform wandeln, hieß es.



An der bereits gestarteten Ausschreibung beteiligen sich Berlin, München, Frankfurt, Köln, Hamburg und Stuttgart. Mit weiteren Bewerbern sei man im Gespräch. Zur letzten IAA im September kamen nur noch 560.000 Besucher und 838 Aussteller.