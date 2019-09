So pendeln bei uns mittlerweile an jedem Werktag elf Millionen Menschen zur Arbeit. Deutschland ist zum Pendlerland geworden, und dabei steigen die Entfernungen vom Wohn- zum Arbeitsplatz stetig. Auch die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge hat mittlerweile 47 Millionen erreicht. Ein solches Verkehrsaufkommen bringt zu den Stoßzeiten das Verkehrswegenetz an seine Grenzen, belastet Umwelt und Gesundheit.



Politik, Kommunen und die Wirtschaft suchen nach Lösungen. Das Verbrennerfahrzeug durch das Elektroauto ersetzen. Den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen. In den Städten weitere Mobilitätslösungen einsetzen wie Carsharing, Sammeltaxi, E-Bike oder E-Roller. Bringt das alles die vielbeschworene Mobilitätswende? Klar ist: Einfach 47 Millionen Benzin-und Dieselautos durch 47 Millionen E-Fahrzeuge zu ersetzen - das funktioniert nicht. Es müssen unter dem Strich vor allem in der Stadt weniger Autos fahren. Also sich aufs Fahrrad schwingen oder in die Bahn oder den Bus steigen? Dafür muss sich im Land einiges ändern.