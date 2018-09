Kurze Hosen scheinen bei Männern immer angesagter zu sein. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Auf Straßen und in Parks könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich eine Gleichberechtigung in Sachen luftiger Kleidung für Frau und Mann anbahnt.



"Dass heute junge, modisch interessierte Männer ganz bewusst zu unterschiedlichen Anlässen gerne Shorts tragen, hat sicherlich auch etwas mit einem wachsenden Körperbewusstsein und dem grassierenden Fitnesstrend zu tun", sagt Sebastian Schwarz vom Fachmagazin "TextilWirtschaft". In den meisten Büros sieht er kurze Hosen aber nach wie vor kritisch.