Der Fotograf Peter Lindbergh ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren, wie sein Studio in Paris bestätigte. Lindbergh galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der vergangenen 40 Jahre. Er prägte das "Supermodel"-Phänomen der 90er Jahre. Seine Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen.



Der 1944 als Peter Brodbeck im Wartheland in Polen geborene Fotograf hatte seine eigene Art, Mode zu sehen. Berühmt sind seine Bilder von Top-Models wie Naomi Campbell oder Cindy Crawford.