Esprit reagiert auf die schlechte wirtschaftliche Situation.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Falsche Farben, falsche Schnitte, falsche Strategie: Der Modekonzern Esprit steckt in der Krise. Nun plant das Management ein Sanierungsprogramm für das tief in die roten Zahlen gerutschte Unternehmen.



Vorgesehen ist etwa die Schließung von unrentablen Läden und die Verschlankung der Organisation, wie das Unternehmen ankündigte. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Läden soll um rund 40 Prozent verringert werden. Angaben zu möglichen Einschnitten in Deutschland machte der Konzern nicht.