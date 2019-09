Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch 2013, bei dem mehr als 1.000 Arbeiter und Arbeiterinnen ums Leben kamen, war ein Schlüsselerlebnis für Model und Schauspielerin Marie Nasemann. "Ich habe mir eigentlich zum ersten Mal Gedanken gemacht. Wie kann es sein, dass ein T-Shirt genauso viel kostet wie ein Cappuccino? Ich hab mich beim Shoppen einfach nicht mehr wohlgefühlt." Heute setzt sie sich mit ihrem Blog Fairknallt für mehr Nachhaltigkeit in der Mode ein. Denn vor allem unter Fast Fashion, dem massenweisen Konsum von Billig-Klamotten, leiden Menschen und Umwelt in den Herstellungsländern.