Gelähmte Patienten testen in einer Universitätsklinik in Bochum Rollstühle, die sich mit Gedankenkraft steuern lassen. Eine Forschungsgruppe aus Medizinern und Ingenieuren will in der klinischen Studie mit zunächst zehn Probanden herausfinden, wie Gedankensteuerung mittels sogenannter Hirn-Computer-Schnittstellen in einer realitätsnahen Umgebung am echten Patienten funktioniert.



Bis die innovative Technik im Alltag für Gelähmte nutzbar sei, sei es noch ein weiter Weg, sagen die Forscher.