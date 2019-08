Berlins Bürgermeister Michael Müller initiierte das Projekt.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Die ersten Teilnehmer eines bundesweit einzigartigen Modellprojekts zum solidarischen Grundeinkommen haben in Berlin ihre Arbeitsverträge unterzeichnet. Die bisher erwerbslosen Menschen starten nun in ihr vom Staat finanziertes Arbeitsleben.



Im Rahmen des Projekts, das Alternativen zu Hartz IV aufzeigen soll, finanziert Berlin rund 1.000 Arbeitslosen sozialversicherungspflichtige Jobs: Sie arbeiten im gemeinnützigen Bereich bei Landesunternehmen, sozialen Trägern oder in der Verwaltung.