Haltestelle in Frankfurt am Main. Symbolbild Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

An diesem Montag findet erstmals ein Treffen zwischen dem Bund und den Bürgermeistern jener fünf Modellstädte statt, in denen Maßnahmen zur Luftreinhaltung getestet werden sollen. Noch wissen die Stadtoberhäupter von Mannheim, Reutlingen, Herrenberg, Bonn und Essen kaum, was sie erwartet.



Vor allem die Idee vom Gratis-ÖPNV wirft Fragen auf. "Wir erhoffen uns vor allem Klarheit über die finanzielle Ausstattung des Versuchs und über den Rechtsrahmen", sagte Mannheims OB Peter Kurz (SPD).