TV-Moderator Frank Elstner ist an Parkinson erkrankt. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

TV-Moderator Frank Elstner (77) ist laut eigenen Angaben an Parkinson erkrankt. Er habe die Diagnose vor drei Jahren bekommen, sagte Elstner der Wochenzeitung "Die Zeit". "Außer meiner Familie und meinem besten Freund habe ich es bislang niemandem erzählt."



Hin und wieder verspüre er Schmerzen, erklärte Elstner. "Ich versuche, die Sache so leicht wie möglich zu nehmen und nicht in Selbstmitleid zu versinken", sagte der frühere "Wetten, dass..?"- und "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator.