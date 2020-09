FDP-Politiker Vogel: "Passiert ist bislang nichts."

Quelle: Maja Hitij/dpa

Die FDP hat die Bundesregierung aufgefordert, endlich das Thema flexiblere Arbeitszeiten in Angriff zu nehmen. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, sagte: "Im Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD noch auf den Wunsch nach mehr flexibler Arbeit geeinigt. Passiert ist bislang nichts."



An Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gerichtet sagte Vogel, Deutschland brauche "ein modernes Arbeitszeitgesetz, das mehr flexible Einteilung am Tag und unter der Woche ermöglicht".