Parallel zu den Material- und Farbtrends entwickeln Trendagenturen und Modeinstitute Styling-Prognosen. Dabei beobachten sie allgemeine Modeentwicklungen der Streetwear genauso wie Modenschauen der Topdesigner. Was passiert in der Haute Couture, das heißt der maßgeschneiderten, individuellen Mode? Welche Entwicklung gibt es in der Prêt-à-porter-Mode, das heißt der Kleidung, die in Standardgrößen für den Markt produziert wird? Alle Beobachtungen fließen in die Analyse, die wiederum an Modeunternehmen - vor allem an Ketten wie Esprit, H&M und Co. - verkauft werden.