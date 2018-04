Mailänder Modewoche: Gucci. Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Für die Saison Herbst/Winter 2018/19 zeigt Guccis Kreativ-Chef Alessandro Michele einen Aberwitz an Ideen und erzeugt Bilder, die auch verstören können: So ist ein Operationssaal zu sehen.



Seine Erklärung: Unsere Identität ist nur eine soziale und kulturelle Konstruktion. Mann oder Frau, Hoch- oder Straßenkultur - Alessandro Michele hält nichts von solchen Kategorien. Er ist bereits im Posthumanismus. "Cyborg", so nannte er die Gucci-Show - nach seiner Definition: hybride Identitäten.