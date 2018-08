Modric ist Europas Fußballer des Jahres

Luka Modric erhält die Auszeichnung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Quelle: reuters

Luka Modric ist zum besten Fußballer Europas 2018 gewählt worden. Der kroatische Vize-Weltmeister setzte sich in der UEFA-Abstimmung gegen Cristiano Ronaldo (ebenfalls Real) und Mohamed Salah (FC Liverpool) durch und wurde auch als bester Mittelfeldspieler der vergangenen Champions-League-Saison gekürt.



Alle Einzelauszeichnungen gingen ebenfalls an Spieler von Real. Bester Torwart wurde Keylor Navas, bester Verteidiger Sergio Ramos und bester Stürmer Cristiano Ronaldo, der allerdings am Donnerstag im Gegensatz zu allen seinen Kollegen nicht auf der Bühne des Grimaldi Forum in Monaco erschien.