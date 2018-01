Im Mai 1973 gelang die einzige Flucht von Mödlareuth. Ein 34-jähriger Kraftfahrer mit Ortskenntnissen und Passierschein fuhr seinen Kleinlaster am späten Abend in den Hof der Unteren Mühle. Hans-Jürgen S. parkte den B-1000 direkt an der Betonmauer. Mit Hilfe einer auf das Dach des Wagens gestellten Leiter kletterte der Mann in den Westen. Der Postenführer entdeckte ihn, schoss aber nicht. Dafür gab es zehn Tage Einzelhaft. Das Haus wurde später abgerissen. "In der Mühle wohnte ein Oberst der DDR-Grenztruppen, der hat nichts bemerkt", erinnert sich der Grenzer: "Es gab mächtigen Ärger."