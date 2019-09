Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Abgeordnetenhauses. Archivbild

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Angesichts neuer Vorwürfe gegen Donald Trump leiten die US-Demokraten erste konkrete Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ein. Das kündigte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Washington an.



Hintergrund sind Vorwürfe, Trump habe versucht, mit Hilfe der ukrainischen Regierung seinem demokratischen Rivalen Joe Biden politisch zu schaden. In einer ersten Reaktion sprach Trump einmal mehr von einer "Hexenjagd", zeigte sich aber siegessicher.