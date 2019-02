Firmenzentrale von Wirecard in München.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Der Zahlungsdienstleister Wirecard blickt gelassen auf in den USA eingereichte Sammelklagen im Zusammenhang mit Berichten über mögliche Bilanzierungsverstöße. "Da die Vorwürfe keine Grundlage haben, gibt es auch keine Grundlage für potenzielle Klagen in dieser Angelegenheit", so ein Sprecher.



Berichte der "Financial Times" über Vorwürfe wegen angeblicher Kontomanipulationen und Dokumentenfälschungen hatten die Aktie zuletzt kräftig unter Druck gebracht. Wirecard weist die Vorwürfe zurück.