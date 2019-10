Boris Johnson beim Parteitag der britischen Konservativen.

Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Der britische Premier Boris Johnson hat Berichte zurückgewiesen, seine Regierung habe der EU im Brexit-Streit Zollabfertigungszonen abseits der irisch-nordirischen Grenze vorgeschlagen. Die Verhandlungen mit Brüssel seien in einer "entscheidenden Phase", sagte Johnson der BBC auf dem Parteitag der Konservativen. Man werde nicht das hervorholen, was man der EU vorlegen wolle.



Johnson besteht darauf, dass der sogenannte Backstop gestrichen wird. Andernfalls droht er mit einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober.