Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat dem Parlament in London in Aussicht gestellt, über eine Verschiebung des EU-Austritts abstimmen zu dürfen. May gab dazu eine Erklärung im Unterhaus ab.



Zuvor war bekannt geworden, dass mehrere Staatssekretäre ihre Ämter im Falle eines ungeregelten Brexits niederlegen wollen. Weitere Berichterstattung erfolgt in Kürze.