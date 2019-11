Kaliforniens Generalstaatsanwalt Becerra hat Klage eingereicht.

Quelle: Ben Margot/AP/dpa

Im Zusammenhang mit dem Cambridge-Analytica-Skandal droht Facebook in den USA weiterer rechtlicher Ärger. Der Bundesstaat Kalifornien will den Konzern per Gerichtsbeschluss zur Kooperation bei Ermittlungen zu möglichen Datenschutz-Verstößen zwingen.



"Die Antworten, die wir bislang erhalten haben, sind offensichtlich unzureichend", teilte Kaliforniens Generalstaatsanwalt Xavier Becerra in San Francisco mit. Deshalb habe er beim Obersten Gerichtshof Kaliforniens Klage gegen Facebook eingereicht.