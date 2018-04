Taxi in München. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten verunsichern Logistikbranche und Taxigewerbe. "Es gab keinen Alarm in der Szene, aber man ist aufgeschreckt", sagte Frank Huster vom Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV). Im Fall von Fahrverboten seien Ausnahmeregelungen für das Gewerbe notwendig.



Auch die Taxibranche zeigt sich in Sorge. "Mobilität für alle kann nun in den Innenstädten auf der Kippe stehen", sagte Michael Müller vom Deutschen Taxi- und Mietwagenverband BZP.