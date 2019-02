Juan Guaidó, selbst ernannter Interimspräsident von Venezuela.

Venezuelas selbst ernannter Übergangspräsident Juan Guaido hat trotz der Gefahr, festgenommen zu werden, eine baldige Rückkehr in sein Land angekündigt. "Ich bin diese Verpflichtung nicht eingegangen, um sie außerhalb Venezuelas zu erfüllen", sagte er in einem auf Twitter veröffentlichten Video.



"Wir sehen uns sehr bald in Caracas", ergänzte er. Guaido befindet sich im benachbarten Kolumbien, wo er an einem Solidaritätskonzert für Venezuela sowie an einer internationalen Konferenz teilnahm.