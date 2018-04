SPD-Chef Martin Schulz will Sondierungsgespräche. Quelle: Michael Kappeler/dpa

SPD-Chef Martin Schulz will mit der Union Sondierungsgespräche über die Bildung einer Bundesregierung führen. Dies empfahl Schulz nach ZDF-Informationen in einer Sitzung des SPD-Parteivorstands



Schulz schlug eine zwölf Mitglieder umfassende Sondierungskommission vor, berichtet Reuters. Eine Abstimmung des Parteivorstandes über die Empfehlung des Parteivorsitzenden stand am Mittag noch aus. Danach müsste noch ein Sonderparteitag über die Aufnahme förmlicher Verhandlungen abstimmen.