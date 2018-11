Die CDU in Hessen bietet den Grünen Koalitionsverhandlungen für eine Regierungsbildung an. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Regierungspartner in den letzten fünf Jahren sei eine gute Grundlage für ein stabiles Bündnis auch in der nächsten Wahlperiode, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands.



"Wir kennen uns und wissen um die jeweiligen Schwerpunkte des Partners." Nun gelte es, die Entscheidung der Grünen abzuwarten, erklärte Bouffier.