Tarek Al-Wazir ist Spitzenkandidat der hessischen Grünen. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Spitzenkandidat der hessischen Grünen, Tarek Al-Wazir, will die Entscheidung für eine Koalition vor allem an Inhalten ausrichten. "Wir werden uns jetzt sehr genau anschauen müssen, wie das am Ende in der Sache weitergeht", sagte er dem Radiosender hr-info.



Eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP werde es aber eher nicht geben, sagte Partei-Chef Robert Habeck im ARD-Morgenmagazin. Schließlich habe FDP-Spitzenkandidat Rene Rock einen weiteren Ausbau der Windkraft in Hessen ausgeschlossen.