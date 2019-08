Herbert Kickl (FPÖ), ehemaliger Innenminister von Österreich.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der FPÖ-Politiker Herbert Kickl hat gut zwei Monate vor der Nationalratswahl in Österreich betont, dass ein FPÖ-Innenminister eine Bedingung für eine Neuauflage der Koalition mit der ÖVP ist.



"Das wird eine Position sein, mit der wir in Verhandlungen hineingehen", sagte der Ex-Innenminister am Donnerstagabend dem Fernsehsender "oe24". Er selbst wolle wieder Innenminister werden. "Ja natürlich will ich das, warum sollte ich das nicht wollen?", so Kickl weiter.