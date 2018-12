Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime. Archivbil

Quelle: Sebastian Kahnert/ZB/dpa

Der Zentralrat der Muslime will über das Thema Moschee-Steuer bei der nächsten Sitzung der Islamkonferenz beraten. "Dort sollte es sachkundig und vernünftig diskutiert werden", sagte der Zentralratsvorsitzende Aiman Mazyek der "Rheinischen Post".



Die derzeit zumeist unterfinanzierten Moscheegemeinden sollten in die Lage versetzt werden, vernünftige, hier ausgebildete und deutschsprachige Imame zu beschäftigen. Dafür wäre auch eine durch Spenden finanzierte Moscheestiftung denkbar, so Mazyek.